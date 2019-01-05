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Два ДТП со смертельным исходом произошли в Удмуртии

Происшествия

В двух автопроисшествиях погибли шесть человек

Два ДТП со смертельным исходом произошли в Удмуртии
ДТП

Воткинск, Удмуртия, 5 января 2019, 14:34 — REGNUM  Два ДТП со смертельным исходом произошли в Удмуртии 5 января. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Первое ДТП произошло рано утром, в 07:30 на 32-м километре автодороги «Воткинск-Кельчино» в Воткинском районе. Водитель легкового автомобиля «Ауди», мужчина 1982 года рождения, не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Второе дТП произошло в 11:17 на 104 километре автотрассы М-7 «Волга». Легковой автомобиль Toyota Corolla, совершая обгон в неположенном месте, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». Водитель легкового автомобиля и четыре пассажира погибли на месте.

Детей среди погибших не было.

В данное время сотрудниками ГИБДД ведётся расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании предполагаемого виновника ДТП в Свердловской области, жертвами которого стали четыре человека, в том числе двое шестимесячных детей. Виновнику ДТП грозит до семи лет колонии.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале задержан предполагаемый виновник ДТП с четырьмя погибшими

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Дорожно-транспортные происшествия
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