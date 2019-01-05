Трёх человек спасли пожарные из горящей квартиры в Москве

Москва, , 13:43 — REGNUM Женщина и двое детей были спасены пожарными из горящей квартиры на Солнцевком проспекте в Москве. Об этом 5 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Информация о возгорании поступила в 09:08. Прибыв по адресу: Солнцевский проспект, дом 5, корпус 1, пожарными было установлено, что загорание произошло в квартире на 4 этаже жилого многоквартирного дома.

В квартире находилась женщина с двумя детьми. Они были спасены струдниками МЧС при помощи подъёмных механизмов.

Возгорание личных вещей и мебели в квартире было полностью ликвидировано в 09:25. Площадь возгорания составила 2 кв. метра.

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