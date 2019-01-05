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Бастрыкин поручил СК проверить данные о захвате граждан РФ пиратами

Происшествия

Пираты атаковали судно MSC Mandy у берегов Бенина (Африка)

Москва, 5 января 2019, 13:01 — REGNUM  Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о том, что пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе у берегов Африки. Об этом сегодня, 5 января, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по информации из СМИ о захвате моряков судна MSC Mandy под флагом Панамы», — рассказала Петренко.

Кроме того, Бастрыкин поручил международному управлению СК как можно скорее организовать взаимодействие с подразделениями министерства иностранных дел России для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что судно MSC Mandy, шедшее под флагом Канады, было атаковано пиратами у берегов Африки в Гвинейском заливе в районе Бенина. на корабле находились 26 человек. Росморречфлот заявил, что пираты похитили шестерых граждан России из команды корабля.

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Происшествия с гражданами России за границей
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