Взрывы прогремели в домах политиков из противоборствующих партий в Индии

Айяппан, Индия, , 13:10 — REGNUM Два самодельных взрывных устройства (СВУ) взорвались индийском штате Керала, в домах политиков, состоящих в противоборствующих партиях в Индии. Об этом 5 января сообщил телеканал NDTV.

По данным телеканала, первое СВУ взорвалось в доме члена местного парламента от Коммунистической (марксистской) партии Индии А.Н. Шамсира. Сам политик и его семья в момент взрыва находились в другой комнате. По счастливой случайности никто не пострадал.

Второе СВУ взорвалось в доме политика Муралидхаран, состоящего в правящей в Индии партии «Бхаратия джаната парти». Здесь тоже никто не пострадал.

Сообщается, что обе бомбы были подброшены вечером 4 января неустановленными людьми.

Предполагается, что покушения на политиков стали продолжением противостояния сторонников и противников снятия многовекового запрета на посещение женщинами храма бога Айяппана в керальской области Сабаримала. Две партии, в которых состоят политики, заняли противоположные стороны в этом вопросе.

Напомним, что запрет был снят Верховным судом Индии 17 октября 2018 года, но толпы верующих мужчин воспрепятствовали проходу женщин в храм, перекрыв им дорогу и бросая в них камни и палки.

2 января 2019 года двум женщинам удалось пройти в храм Айяппана в Сабаримале, что стало началом столкновений сторонников и противников допуска женщин в храм бога Айяппы. Так ИА REGNUM сообщало о масштабных акциях протеста, инициированых ультраправой организацией «Сабаримала Карма Самитхи». которые в отдельных районах переросли в погромы и столкновения с полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: Погромы в индийском штате Керала после посещения храма Сабаримала женщинами