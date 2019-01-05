Во время прохождения квеста в Польше погибли пять человек

Кошалин, Польша, , 12:12 — REGNUM Пять человек погибли, один пострадал при прохождении квеста в закрытом помещении в польском городе Кошалин. Об этом 4 января сообщило Польское радио.

Возгорание произошло в момент, когда участники квеста находились в закрытом помещении, откуда, по условиям игры, они должны были выбраться, выполняя задания. Участники квеста не смогли выбраться из помещения во время пожара и погибли. Пожарные прибыли на место происшествия когда огнём был охвачен весь этаж, на котором находилась комната с запертыми людьми.

Сообщается, что все погибщие — молодые девушки. В огне пострадал мужчина 25 лет, который был госпитализирован с обширными ожогами.

Причина возникновения пожара на данный момент не установлена. Также не установлено, почему во время квеста на месте не оказалось модератора, который мог бы выпустить людей из комнаты при возникновении угрозы жизни и здоровью.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и группа экспертов из криминалистической лаборатории, устанавливающие все обстоятельства и причины произошедшего.

С родственниками погибших работают психологи. 6 января в Кошалине объявлен днём траура.

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