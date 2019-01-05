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Во время прохождения квеста в Польше погибли пять человек

Происшествия

Причиной гибели людей стал пожар, возникший в закрытом помещении

Кошалин, Польша, 5 января 2019, 12:12 — REGNUM  Пять человек погибли, один пострадал при прохождении квеста в закрытом помещении в польском городе Кошалин. Об этом 4 января сообщило Польское радио.

Возгорание произошло в момент, когда участники квеста находились в закрытом помещении, откуда, по условиям игры, они должны были выбраться, выполняя задания. Участники квеста не смогли выбраться из помещения во время пожара и погибли. Пожарные прибыли на место происшествия когда огнём был охвачен весь этаж, на котором находилась комната с запертыми людьми.

Сообщается, что все погибщие — молодые девушки. В огне пострадал мужчина 25 лет, который был госпитализирован с обширными ожогами.

Причина возникновения пожара на данный момент не установлена. Также не установлено, почему во время квеста на месте не оказалось модератора, который мог бы выпустить людей из комнаты при возникновении угрозы жизни и здоровью.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и группа экспертов из криминалистической лаборатории, устанавливающие все обстоятельства и причины произошедшего.

С родственниками погибших работают психологи. 6 января в Кошалине объявлен днём траура.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Новгородской области, ставшем причиной гибели шести человек. Причины и обстоятельства гибели людей выясняют специалисты следственных органов и регионального управления МЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области выясняют причины пожара с гибелью шести человек

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