Столб пепла высотой 1,5 км выбросил вулкан Эбеко в Сахалинской области

Южно-Сахалинск, , 11:24 — REGNUM Пепловый выброс высотой 1,5 километра произошёл на вулкане Эбеко в Сахалинской области. Об этом 5 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации пресс-службы, днём 5 января вулкан Эбеко, высотой 1156 метров, расположенный на курильском острове Парамушир, произвёл выброс пепла на высоту 1,5 километра.

Шлейф от пеплового выброса распространился на расстояние до 7 километров на юго-восток от вулкана.

В ближайшем к вулкану городу Северо-Курильску (расположен в 7 километрах на северо-запад от вулкана Эбеко) пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода отсутствует. Опасности для жизнедеятельности населения нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выбросе пепла на высоту более 4-х километров, который был зарегистрирован на вулкане Шивелуч, расположенном на Камчатке. Вулкану был присвоен наивысший, «оранжевый», код авиационной опасности.

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