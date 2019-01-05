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ДНР: Украинские боевики шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Обстрелы велись из гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия

Донецк, 5 января 2019, 11:16 — REGNUM  Шесть раз за минувшие сутки был нарушен режим прекращения огня украинскими боевиками. Об этом 5 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов отметил, что при обстрелах территории ДНР военнослужащими ВСУ применялсь гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Общее количество применённых боевиками ВСУ боеприпасов, по словам Якубова, составило пять единиц.

Под обстрелы украинских боевиков попали следующие населённые пункты: район Горловки (поселок шахты Гагарина), прилегающее к Ясиноватой село Крутая Балка, Докучаевск, поселки Жабичево и Старомихайловка на северной и западной окраине Донецка. Также под обстрел попал район донецкого аэропорта.

При этом в районе Горловки боевиками ВСУ применялось стрелковое оружие, на Донецком направлении обстрел вёлся из гранатомётов (5 гранат), стрелкового оружия и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Жертв среди военнослужащих и мирных граждан и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2018 года с 01:01 мск, согласно договорённостям, достигнутым контактной группой по Украине, в Донбассе вступило в силу так называемое «рождественское» перемирие — обязательство по соблюдению режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Режим перемирия был нарушен украинскми боевиками в полдень 1 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: Украинские боевики за сутки два раза обстреляли территорию республики

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