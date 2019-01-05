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Экологи обнаружили детёныша кита вымирающего вида

Происшествия

В прошлом сезоне наблюдений не было выявлено ни одного детёныша северного гладкого кита

Таллахасси, США, 5 января 2019, 10:20 — REGNUM  Экологи из организации Coastwise Consulting впервые за два сезона наблюдений заметили детёныша вымирающего северного гладкого кита. Об этом сообщает National Public Radio.

Северные гладкие киты обитают в северных регионах Атлантического океана. Обычно эти киты живут вблизи прибрежной зоны, поэтому они часто становились добычей китобоев. Активное истребление северного гладкого кита привело к тому, что популяция вида сократилась до 300−450 особей.

Самка северного гладкого кита с детёнышем была замечена с борта судна Baypost у входа в реку Сент-Джонс на побережье штата Флорида. Экологи сообщили, что в прошлом сезоне наблюдений впервые не было замечено ни одного детёныша северного гладкого кита.

Отметим, по данным национального управления океанических и атмосферных исследований США в 2017 и 2018 годах погибло 19 северных гладких китов. Удалось установить причину гибели 10 животных: 5 из них погибли из-за повреждений, полученных при столкновении с судами, ещё 5 — из-за запутывания в рыболовных сетях.

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Проблемы экологии
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