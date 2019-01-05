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ЛНР: Украинские боевики за сутки два раза обстреляли территорию республики

Происшествия

Режим прекращения огня в Донбассе не соблюдается украинской стороной

ЛНР: Украинские боевики за сутки два раза обстреляли территорию республики
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 5 января 2019, 08:28 — REGNUM  Украинские боевики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Контактная группа по Украине договорилась о том, что с 29 декабря в Донбассе должен быть установлен режим прекращения огня. Это далеко не первая попытка установить перемирие в Донбассе, но как ив се предыдущие, она провалилась по вине украинской стороны.

Уже в первые сутки действия режима прекращения огня, украинские силовики произвели обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

За прошедшие сутки территория ЛНР подверглась двум обстрелам со стороны украинских боевиков. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Известно, что обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок и Калиновка. Боевики использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

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Артобстрелы республик Донбасса
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