На атакованном пиратами судне были моряки с Украины и Грузии

Порто-Ново, , 01:25 — REGNUM Моряки с Украины и Грузии были на судне MSC Mandy, при атаке на которое пираты захватили шесть моряков из России, передает 5 января РЕН ТВ.

Комментируя атаку на MSC Mandy у берегов Бенина, Альберт Дябин, первый секретарь посольства РФ в этой стране, сообщил, что уже связался с органами власти в Порто-Ново.

«В момент нападения на борту находились 26 человек, из которых двое — граждане Грузии, четверо — граждане Украины и 20 человек — граждане России», — сказал Дябин.

По словам представителя дипмиссии, пираты захватили шесть человек и скрылись. Дябин добавил:

«Само судно ушло в территориальные воды Нигерии и в настоящее время находится в пяти морских милях от Лагоса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, захват российских моряков произошел 2 января у берегов Бенина. Девять пиратов, прорвавшись на контейнеровоз MSC Mandy, захватили шесть человек — граждан России.

Остальные члены экипажа MSC Mandy не пострадали. Российские дипломаты в Нигерии и в Бенине делают все возможное, чтобы были приняты меры по освобождению российских граждан.

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