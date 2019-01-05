Пятеро детей и двое взрослых ранены в ДТП с микроавтобусом в Петербурге

Санкт-Петербург, , 00:32 — REGNUM Микроавтобус марки Mercedes, в котором перевозили группу детей, попал в дорожную аварию в Московском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в УГИБДД по региону, ДТП произошло 4 января около 22:20 мск у дома №167 на Московском проспекте. Микроавтобусом управлял мужчина 1979 года рождения.

По имеющимся данным, он не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров — двое взрослых и пятеро детей в возрасте от 5 до 10 лет», — уточнили в дорожной полиции.

По факту аварии проводится проверка.

Как отмечает ИА REGNUM, во второй половине дня 4 января в Петербурге и Ленобласти начался сильный снегопад. Это осложнило обстановку на дорогах и увеличило число ДТП, в том числе тяжелых.

Так, в Ломоносовском районе около 18:50 столкнулись два легковых автомобиля, оба марки Renault. В одном из них пассажирка погибла, в другом — получила тяжкий вред здоровью.

Около 19:00 в Пушкинском районе легковой автомобиль сбил мужчину и женщину, которые вышли на проезжую часть из своей машины, чтобы поставить знак аварийной остановки. Пострадавшие получили тяжкий вред здоровью.

В Невском районе около 22:20 столкнулись ВАЗ 2110 и грузовик. Водитель «Лады», который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, скончался на месте.