Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Саратове

Саратов, , 23:16 — REGNUM В Саратове в пятиэтажном общежитии произошел пожар. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Саратовской области.

ЧП произошло в пятницу, 4 января, в одной из комнат на втором этаже здания в Заводском районе.

«После локализации возгорания в комнате, где начался пожар, обнаружено тело мужчины… — говорится в сообщении. — Всего в результате пожара пострадало 8 человек».

По факту гибели 53-летнего мужчины проводится доследственная проверка. Отмечается, что неосторожное обращение с огнем рассматривается в качестве основной версии возгорания.

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