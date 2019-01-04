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Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Саратове

Происшествия

ЧП произошло в пятницу, 4 января, в одной из комнат на втором этаже здания в Заводском районе

Саратов, 4 января 2019, 23:16 — REGNUM  В Саратове в пятиэтажном общежитии произошел пожар. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Саратовской области.

ЧП произошло в пятницу, 4 января, в одной из комнат на втором этаже здания в Заводском районе.

«После локализации возгорания в комнате, где начался пожар, обнаружено тело мужчины… — говорится в сообщении. — Всего в результате пожара пострадало 8 человек».

По факту гибели 53-летнего мужчины проводится доследственная проверка. Отмечается, что неосторожное обращение с огнем рассматривается в качестве основной версии возгорания.

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Пожары в жилых домах
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