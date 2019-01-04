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Возгорание в банном комплексе ликвидировано в Москве

Происшествия

ЧП произошло в пятницу, 4 января, в районе Савеловский

Москва, 4 января 2019, 21:56 — REGNUM  На севере Москвы в банном комплексе произошел пожар. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

ЧП произошло в пятницу, 4 января, в районе Савеловский. Банный комплекс расположен по адресу 4-й Вятский переулок, дом 10. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Происходило загорание в одном из помещений (банного комплекса) на втором этаже, на общей площади около 20 квадратных метров», — сказал источник.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, полностью ликвидировали возгорание.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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