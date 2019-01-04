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Мужчину с подозрением на лихорадку Эбола госпитализировали в Швеции

Происшествия

Контактировавший с больным медицинский персонал больницы также «находится под наблюдением»

Стокгольм, 4 января 2019, 21:23 — REGNUM  В Швеции госпитализировали мужчину с подозрением на лихорадку Эбола. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в пятницу, 4 января, в городе Энчепинг.

«Пациент, молодой мужчина, был помещен в отделение неотложной помощи», — отметили источники.

По данным издания, у пациента лихорадка Эбола может не подтвердится, поэтому возможны и другие заболевания.

Отмечается, что контактировавший с больным медицинский персонал больницы также «находится под наблюдением».

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Лихорадка Эбола
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