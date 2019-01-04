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Два подъезда обрушившейся в Магнитогорске многоэтажки отремонтируют

Происшествия

В пятом и шестом проведут оперативный ремонт

Магнитогорск, Челябинская область, 4 января 2019, 20:52 — REGNUM  В Магнитогорске пятый и шестой подъезды частично обрушившегося десятиэтажного дома на улице Карла Маркса ожидает оперативный ремонт. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

5 и 6 января личные вещи жителей пятого, шестого и восьмого подъездов будут централизованно вывезены. Помощь в этом окажут власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восьмой и остатки седьмого подъездов будут демонтированы. На их месте создадут мемориал.

Напомним, трагедия произошла в самый канун Нового года. Рано утром 31 декабря в седьмом подъезде произошёл взрыв, затем конструкции рухнули. Погибли 39 человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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