На месте обрушения многоэтажки в Магнитогорске появится мемориал

Магнитогорск, Челябинская область, , 20:45 — REGNUM В Магнитогорске место обрушения части десятиэтажного дома после демонтажа седьмого и восьмого подъездов будет благоустроено. Кроме того, здесь откроют мемориал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Челябинской области.

С просьбой к главе региона Борису Дубровскому ранее неоднократно обращались местные жители. Губернатор их поддержал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восьмой подъезд дома и то, что осталось от седьмого, будут демонтированы. Территорию огородили строительным забором. По всему периметру круглосуточно дежурят полицейские.

Напомним, рано утром 31 декабря седьмой подъезд обрушился. Также была угроза обрушения стены восьмого подъезда. Погибли 39 человек. Ещё шестерых достали из-под завалов живыми. Поисково-спасательная операция была завершена 3 января.