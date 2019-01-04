Три человека погибли в ДТП в Кировской области

Киров, , 19:35 — REGNUM В Кировской области столкнулись два транспортных средства — «ВАЗ-2104» и «KIA Ceed». Об этом сообщает Управление МВД России по Кировской области.

ДТП произошло в пятницу, 4 января, на 78 км автодороги Киров — Советск в Верхошижемском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще три человека получили травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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