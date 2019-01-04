На Украине произошло ДТП с участием маршрутки

Запорожье, Украина, , 18:50 — REGNUM В Запорожской области Украины перевернулась маршрутка, следовавшая по маршруту «Запорожье — Акимовка». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

ДТП произошло в пятницу, 4 января, на 378 км автодороги «Харьков-Симферополь» вблизи села Новобогдановка. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.

«Водитель маршрутного такси… не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства аварии.

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