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В Орске от отравления угарным газом погибли четыре человека

Происшествия

ЧП произошло в пятницу, 4 января, в жилом доме по улице Батунская

Орск, Оренбургская область, 4 января 2019, 18:31 — REGNUM  По факту гибели четверых человек в городе Орске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Оренбургской области.

ЧП произошло в пятницу, 4 января, в жилом доме по улице Батунская. Так, в помещении с признаками отравления угарным газом были обнаружены тела двух взрослых и двух детей. Кроме того, в больницу с тяжелым отравлением был госпитализирован 53-летний хозяин дома, где произошла трагедия.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.

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Отравления бытовым газом
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