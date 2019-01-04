В Орске от отравления угарным газом погибли четыре человека

Орск, Оренбургская область, , 18:31 — REGNUM По факту гибели четверых человек в городе Орске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Оренбургской области.

ЧП произошло в пятницу, 4 января, в жилом доме по улице Батунская. Так, в помещении с признаками отравления угарным газом были обнаружены тела двух взрослых и двух детей. Кроме того, в больницу с тяжелым отравлением был госпитализирован 53-летний хозяин дома, где произошла трагедия.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.

Читайте также: Во Владимирской области четыре человека погибли, отравившись газом

А также: Пожар в Архангельске: врачи не смогли спасти семью с младенцем