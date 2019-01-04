В Калужской области с начала 2019 года произошло 23 пожара — МЧС

Калуга, , 18:06 — REGNUM В Калужской области с начала 2019 года произошло 23 пожара: погиб один человек и сгорело в огне 26 животных, сообщает 4 января корреспондент ИА REGNUM по информациям Главного управления МЧС России региона.

По итогам пожаров материальный ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Как считают в ведомстве, согласно статистике семь из десяти пожаров происходит в жилом секторе. Причин их возникновения несколько: нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов, печей и дымоходов, а также сон с зажженной сигаретой и злоупотребление спиртным.

Между тем, количество происшествий в наступившем году осталось на уровне начала 2018 года. По данным спасателей, в новогоднюю ночь 4 человека обратились за помощью с травмами, полученными от запуска пиротехники.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калуге на Театральной площади во время фейерверка по случаю наступившего Нового года женщина получила травму от упавшего на неё фрагмента салюта. Травма была столь серьёзна, что женщине пришлось срочно оказывать медицинскую помощь.

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