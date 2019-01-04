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На обломках дома в Магнитогорске нет следов взрывчатки — СКР

Происшествия

10-этажный 12-подъездный жилой дом частично обрушился в Магнитогорске утром 31 декабря

Магнитогорск, Челябинская область, 4 января 2019, 17:58 — REGNUM  Осмотр фрагментов с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в городе Магнитогорске завершен. Информация обнародована на сайте Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве подчеркнули, что специалисты не обнаружили на изъятых фрагментах следов взрывчатых веществ или их компонентов.

«Расследование дела продолжается», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10-этажный 12-подъездный жилой дом частично обрушился в Магнитогорске утром 31 декабря. По последним данным, в результатет инцидента погибли 39 человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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