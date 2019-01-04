Из торгового центра в Омске эвакуированы посетители из-за сообщения о бомбе

Омск, , 16:01 — REGNUM Четыре тысячи человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Континент» в Омске из-за ложного сообщения о минировании. Об этом 4 января сообщает новостной портал «Омскинформ».

Сообщается, что в полицию поступил звонок от женщины, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, которая сообщила о взрывном устройстве, которое, якобы заложено в ТРЦ «Континет».

После получения сообщения о минировании на место выехали все экстренные службы. Была проведена эвакуация посетителей и работников торгового центра, все помещения ТРЦ были обследованы силовиками.

Никаких опасных предметов в здании ТРЦ найдено не было. Злоумышленница разыскивается.

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