В Крыму увеличилось число населённых пунктов, оставшихся без электроэнергии

Симферополь, , 15:44 — REGNUM Число населённых пунктов, оставшихся без энергоснабжения в Крыму, увеличилось до 26. Об этом 4 января сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия (ГУП) «Крымэнерго».

Технологические нарушения произошли на 15 линиях воздушной электропередачи. Причиной аварий на электросетях стала сохраняющаяся на территории Республики Крым штормовая погода.

Больше всего отключений зафиксировано в Сакском, Раздольненском и Черноморском районах, а также в Симферопольском районе. Всего населённых пунктов с нарушенным энергоснабжением 26, в 12 из них электроснабжение нарушено частично.

В ликвидации повреждений, вызванных непогодой, задействованы основные и дополнительные бригады энергетиков ГУП РК «Крымэнерго». Всего в восстановительных работах принимают участие 101 специалист в составе 39 основных и дополнительных бригад и 42 единицы спецтехники. Предприятие работает в режиме повышенной готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обесточивании в результате непогоды 19 населённых пунктов Республики Крым.

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