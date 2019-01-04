От перебоев с теплом до снегопадов: праздничные дни в Самарской области

Самара, , 14:20 — REGNUM Чрезвычайных ситуаций на территории Самарской области с 29 декабря по 3 января 2019-го не произошло. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко на совещании губернатора Дмитрия Азарова 3 января. Совещание с членами регионального правительства, представителями силовых и надзорных органов, руководителями городов и районов области состоялось в режиме видео-конференц-связи.

За это время в области был зафиксирован ряд пожаров, а также сбои в работе ресурсоснабжающих организаций. В частности, речь шла об аварии на Самарской ТЭЦ, которая произошла днём 30 декабря. В результате ЧП в 849 домах Кировского и Промышленного районов Самары наблюдались перебои в подаче горячей воды и отопления. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Сергея Маркова, ситуация была под контролем. Все жилые дома до окончания работ по устранению аварии были подключены по резервным схемам. Порывы, которые возникали на трубопроводах, устранялись в установленные сроки.

Еще одна тема совещания — вывоз твердых коммунальных отходов. Отмечалось, что график вывоза мусора региональный оператор не нарушал. Поступающие от жителей региона сигналы оперативно отрабатываются. До конца января регоператор дополнительно установит более 2 тысяч контейнеров для сбора отходов, сообщил министр.

Также в ходе совещания был поднят вопрос состояния дорог. После прошедших сильных снегопадов дороги не везде расчищены по всей ширине проезжей части, есть ряд нареканий к очистке внутриквартальных проездов. Губернатор поручил активизировать работу служб — особенно в крупнейших городах региона Самаре и Тольятти.

В первые дни нового года проведено 288 массовых мероприятий, участие в которых приняли почти 60 тысяч человек. Самые масштабные гулянья прошли в Самаре на площади Куйбышева и на последней миле стадиона «Самара Арена».