Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области

Вологда, , 14:14 — REGNUM Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в Сокольском районе поблизости от населённого пункта Чекшино на 523-м километре автотрассы М-8.

Произошло столкновение легковых автомобилей Volvo и Nissan. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира, находившиеся в автомобиле Nissan. По предварительной информации, это двое мужчин и две женщины. Водитель и два пассажира автомобиля Volvo получили травмы различной степени тяжести.

К ликвидации последствий ДТП привлекались семь единиц техники и 17 человек личного состава.

Также сообщается, что ситуация взята под контроль губернатором Вологодской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Свердловской области. Здесь в результате столкновения легкового автомобиля с лесовозом погибли четыре человека, в том числе двое детей. Работники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины ДТП.

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