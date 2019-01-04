Начато обследование частично обрушившегося здания в Новочеркасске

Новочеркасск, Ростовская область, , 13:23 — REGNUM Обследование частично обрушившегося здания в Новочеркасске проводят спасатели. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

При обследовании задействован мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». После проведения диагностики здания начнутся работы по разбору строительных конструкций и вывозу строительного мусора с места обрушения.

По результатам обследования будет принято решение о дальнейшей эксплуатации здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после обрушения стены здания в Новочеркасске Следственным комитетом РФ была назначена доследственная проверка с целью установления причин обрушения.

Напомним, что обрушение стены здания в городе Новочеркасске Ростовской области произошло вечером 3 января. Площадь обрушения составила около 60 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Также сообщалось, что обрушившаяся часть здания не эксплуатировалась, коммуникации к этой части здания подключены не были.

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