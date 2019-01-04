Ликвидирован крупный пожар на рынке в Пятигорске

Пятигорск, Ставропольский край, , 12:52 — REGNUM Ликвидирован пожар в торговом павильоне на территории рынка в городе Пятигорске Ставропольского края. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о пожаре поступила в региональное ГУ МЧС в 09:38 мск 4 января. Произошло возгорание кровли рыбного павильона на Верхнем рынке в городе Пятигорске.

Здание рыбного павильона одноэтажное, построено из кирпича, кровля здания деревянная. Площадь возгорания составила 960 кв. метров.

Локализовать пожар удалось в 10:07 мск. Благодаря слаженным действиям пожарных открытое горение было ликвидировано полностью в 11:03 мск. Произведена проливка конструкций для исключения повторного возгорания.

На всей площади павильона произошло обрушение деревянной кровли. Пострадавших нет. Эвакуация не осуществлялась.

В тушении пожара было задействовано 35 человек личного состава и 15 единиц техники.

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