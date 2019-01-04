Около 20 населённых пунктов в Крыму остались без энергоснабжения

Симферополь, , 11:56 — REGNUM Энергоснабжение было нарушено сразу в нескольких районах Крыма из-за непогоды. Об этом 4 января сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия (ГУП) «Крымэнерго».

Отключения подачи электоэнергии произошли в ночь с 3 на 4 января. Причиной повреждения воздушных линий электропередачи стали сильный ветер, дождь со снегом, гололедица и отложения мокрого снега.

Пострадали сети электроснабжения Сакского, Ленинского, Черноморского районов и города Евпатории. Технологические нарушения произошли в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов.

На данный момент обесточенными остаются 12 воздушных линий. 19 населённых пунктов Крыма остаются без электроснабжения, 8 из них — частично.

Специалисты ГУП «Крымэнерго» активно работают над восстановлением подачи электоэнергии в аварийные районы.

Сообщается, что в период новогодних и рождественских праздников энергетики работают в режиме повышенной готовности. Кроме того, ГУП «Крымэнерго» предупреждает, что в связи с сохранением штормовой погоды возможны перебои с электроэнергией вследствие повреждения линий электропередач.

Ранее ГУ МЧС РФ по Республике Крым сообщало об ухудшении погодных условий, ожидающихся в регионе, вследствие с выходом южного циклона.