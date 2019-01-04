Шесть человек погибли в результате массового ДТП в штате Флорида

Таллахасси, США, , 11:31 — REGNUM Шесть человек погибли, восемь пострадали в результате массового ДТП в штате Флорида в США. Об этом 4 января сообщила пожарная служба округа Алачуа в своём аккаунте в соцсети Facebook.

Массовое ДТП с участием грузового и легкового автотранспорта произошло на федеральной трассе штата Флорида. Здесь произошло возгорание нескольких автомомбилей после столкновения. В результате ДТП на шоссе вылилось около 150 литров дизельного топлива.

Шесть человек в результате ДТП погибли на месте, восемь человек госпитализированы, некоторы из пострадавших находятся в критическом состоянии.

На данный момент возгорание ликвидировано пожарно-спасательными службами. Продолжается поисково-спасательная операция в лесном массиве, находящемся рядом с трассой, где, по предположению спасателей, могут быть ещё пострадавшие. К поискам пострадавших привлечён вертолёт.

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