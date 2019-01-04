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Подозреваемый в убийстве троих человек задержан в Магадане

Происшествия

Расследование уголовного дела продолжается

Подозреваемый в убийстве троих человек задержан в Магадане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция

Магадан, Магаданская область, 4 января 2019, 11:23 — REGNUM  Ранее судимый мужчина, имеющий причастность к убийству трёх человек, задержан в Магадане сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 4 января сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области.

Согласно полученной информации, 22-летний местный житель был задержан в результате скоординированной совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска городского отдела внутренних дел. Сотрудники правоохранительных органов сумели в кратчайший срок установить личность подозреваемого в совершении преступления и произвести задержание.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Убийство двух или более лиц». Магаданский городской суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу.

Кроме того, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств преступления и на сбор доказательной базы по данному уголовному делу.

Напомним, что тела троих человек с признаками насильственной смерти были обнаружены 31 декабря 2018 года в квартире одного из жилых многоквартирных домов в городе Магадане. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело.

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Бытовые убийства
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