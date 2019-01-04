Японец, сбивший пешеходов в Токио, планировал совершить теракт в храме

Токио, , 10:29 — REGNUM 21-летний японец по имени Кадзухиро Кусакабэ, совершивший в Токио наезд на пешеходов, планировал поджог главного синтоистского храма в столице Японии. Об этом 4 января сообщает агентство Kyodo.

О своём намерении молодой мужчина рассказал после ареста на допросе в полиции. По его признанию, он специально искал место, где собирается много людей и в качестве вариантов рассматривал токийский район Уэно, где расположен музеи и торговын улицы.

Кроме того, в машине у арестованного была обнаружена канистра с 20 литрами керосина. Его, по словам Кусакабэ, он собирался распылить в храме на людей, используя переносную мойку высокого давления, оборудовнную специальной насадкой, а затем совершить поджог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, японец Кадзухиро Кусакабэ был арестован полицией в новогоднюю ночь за покушение на убийство. Молодой мужчина, управляя арендованным автомобилем въехал в толпу людей на улице Такэсита рядом с железнодорожной станцией Харадзюку. Эта улица — одна из самых популярных у молодёжи Токио.

В момент происшествия улица было перекрыта для проезда автотранспорта, люди по ней шли в крупнейшее в Токио синтоистское святилище Мэйдзи для совершения первого в наступившем году традиционного посещения храма.

В результате наезда пострадали девять человек, состояние одного из пострадавших тяжёлое. Кусакабэ заявил, что свой поступок совершил в знак мести против смертной казни.

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