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Грецию засыпало снегом

Происшествия

Непривычная для этой страны погода продлится до выходных

Грецию засыпало снегом
Дарья Алексеева © ИА REGNUM
Обычная зима в Греции, в пригороде г. Салоники

Афины , 4 января 2019, 09:55 — REGNUM  Снегопады даже в районах, расположенных на очень низкой высоте, ураганные ветры и холод приносит Греции ненастье «София», которое будет влиять на эту страну до субботы, 5 января, сообщает AMNA.

В соответствии с прогнозами метеорологической службы Национальной Обсерватории Афин, снежный покров будет особенно обширным 4 января: снегопады ожидаются в городе Салоники, а вечером вероятны в северном пригороде Афин, сильный снегопад ожидается в округе Трикала.

Главная особенность «Софии» — резкое похолодание, вплоть до нескольких градусов ниже нуля ночью и утром на 5 января, в основном в центральной и северной части Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября учеными Рурского университета из Германии был составлен рейтинг стран с высоким риском смерти при катаклизмах. Самыми безопасными странами с этой точки зрения признаны Катар, Саудовская Аравия и Мальта. Россия оказалась в категории с низким уровнем опасности.

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