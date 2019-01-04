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Два подъезда частично рухнувшего дома в Магнитогорске будут демонтированы

Происшествия

В результате взрыва бытового газа рухнул один из подъездов 10-этажного дома в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, 4 января 2019, 09:42 — REGNUM  В Магнитогорске два подъезда частично обрушившегося из-за взрыва бытового газа многоквартирного жилого дома будут демонтированы. Об этом сегодня, 4 января, сообщает телеканал RT со ссылкой на Telegram-канал губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

По словам губернатора, седьмой и восьмой подъезды пострадавшего дома будут демонтированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске частично обрушился 10-этажный 12-подъездный жилой дом. Основная версия причин обрушения — взрыв бытового газа.

В результатет обрушения погибли 39 человек. На данный момент разбор завалов завершен. Все погибшие опознаны.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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