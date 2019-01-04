27 вагонов с грузом сошли с рельсов в Канаде

Оттава, , 08:59 — REGNUM Двадцать семь вагонов с грузом сошли с рельсов на западе Канады. Об этом 4 января сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошёл в канадской провинции Альберта, поблизости от населённого пункта Лейк-Луис. Состав перевозил груз в провинцию Британская Колумбия. О характере груза не сообщается.

Грузовой состав принадлежал компании СР.

В результате аварии никто не пострадал. В данный момент расследуются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении пассажирского поезда на железнодорожном мосту в Дании. В результате аварии погибли восемь человек.

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