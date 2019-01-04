Пятница, 4 Января 2019 года
08:59:55 МСК

27 вагонов с грузом сошли с рельсов в Канаде

Происшествия

Пострадавших нет

Оттава, 4 января 2019, 08:59 — REGNUM  Двадцать семь вагонов с грузом сошли с рельсов на западе Канады. Об этом 4 января сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошёл в канадской провинции Альберта, поблизости от населённого пункта Лейк-Луис. Состав перевозил груз в провинцию Британская Колумбия. О характере груза не сообщается.

Грузовой состав принадлежал компании СР.

В результате аварии никто не пострадал. В данный момент расследуются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении пассажирского поезда на железнодорожном мосту в Дании. В результате аварии погибли восемь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ не пострадали при крушении поезда в Дании — посольство РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить