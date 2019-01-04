При пожаре в Новгородской области погибли шесть человек

Великий Новгород, , 08:37 — REGNUM Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Новгородской области. Об этом 4 января сообщила пресс-служба СУ следственного комитета по региону.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар в частном жилом доме в деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области произошёл ночью с 3 на 4 января. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС в 22:31 мск. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом был охвачен огнём полностью.

Пожар был ликвидирован огнеборцами в 03:41 мск. Дом был уничтожен огнём полностью. Для ликвидации пожара привлекались боевые расчёты и 6 единиц техники.

По информации СУ КС РФ по региону, в результате пожара погибли 6 человек, в том числе двое малолетних детей.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время проводится осмотр места происшествия и другие следственные действия.

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