Пятница, 4 Января 2019 года
08:32:04 МСК

Два человека спасены из горящего автомобиля, сбившего пешеходов, в Москве

Происшествия

С пострадавшими работают медики

Москва, 4 января 2019, 08:31 — REGNUM  Два человека спасены пожарными из загоревшегося автмбиля на северо-западе Москвы. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По информации пресс-службы, инцидент произошёл на Митинской улице в районе дома №33, корпус 2 в 02:02. Потерявший управление автомобиль сбил двух пешеходов, после чего загорелся.

Площадь возгорания моторного отсека составила 2 кв. метра, оно было ликвидировано в 02:16 оперативно прибывшими на вызов пожарными. Из салона автомобиля были спасены водитель и пассажир.

Все пострадавшие были переданы медикам подъехавшего на место инцидента наряда скорой помощи.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Свердловской области, где при столкновении легкового автомобиля с лесовозом погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области ДТП с лесовозом: погибли двое детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить