Два человека спасены из горящего автомобиля, сбившего пешеходов, в Москве

Москва, , 08:31 — REGNUM Два человека спасены пожарными из загоревшегося автмбиля на северо-западе Москвы. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По информации пресс-службы, инцидент произошёл на Митинской улице в районе дома №33, корпус 2 в 02:02. Потерявший управление автомобиль сбил двух пешеходов, после чего загорелся.

Площадь возгорания моторного отсека составила 2 кв. метра, оно было ликвидировано в 02:16 оперативно прибывшими на вызов пожарными. Из салона автомобиля были спасены водитель и пассажир.

Все пострадавшие были переданы медикам подъехавшего на место инцидента наряда скорой помощи.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Свердловской области, где при столкновении легкового автомобиля с лесовозом погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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