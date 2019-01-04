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В Свердловской области ДТП с лесовозом: погибли двое детей

Происшествия

И двое взрослых

Нижний Тагил, Свердловская область, 4 января 2019, 07:58 — REGNUM  В Свердловской области ДТП с лесовозом унесло жизни четверых человек, в том числе двоих детей. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых.

Трагедия произошла на трассе Николо-Павловское — Алапаевск, под Нижним Тагилом. На повороте прицеп лесовоза занесло и затем произошло столкновение с автомашиной «Жигули». Погибли водитель, его тёща и два младенца. Супруга водителя госпитализирована. За её жизнь борются врачи.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

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