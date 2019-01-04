В Магнитогорске завершена процедура опознания тел погибших при взрыве газа

Магнитогорск, Челябинская область, , 07:48 — REGNUM В Магнитогорске опознаны тела всех погибших в результате частичного обрушения 10-этажного многоквартирного дома. Об этом сегодня, 4 января, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

По его словам, тела всех 39 погибших в этой ужасной трагедии были опознаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного 12-подъездного жилого дома. Основная версия причин обрушения — взрыв бытового газа в одной из квартир.

Накануне, 3 декабря, спасатели завершили разбор завалов частично рухнувшего дома. Из-под обломкой были извлечены тела 39 погибших.

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