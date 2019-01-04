С места ЧП в Магнитогорске вывезли две тысячи кубических метров обломков

Магнитогорск, Челябинская область, , 00:39 — REGNUM Около двух тысяч кубических метров обломков вывезено с места обрушения дома в городе Магнитогорске (Челябинская область) после взрыва, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В районе ЧС была создана группировка в составе более 900 человек и 200 единиц техники, — сообщили в пресс-службе. — С места ЧС было вывезено порядка двух тысяч кубических метров».

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушилась часть многоэтажного дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек — все тела извлечены из-под завалов. Удалось спасти шесть человек.

Спасательная операция, которая проводилась в круглосуточном режиме, завершилась 3 января. Комментируя ее итоги, первый заместитель российского министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян сказал журналистам:

«Операция стала уникальной из-за повышенных рисков для людей, которые участвовали в ней».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС РФ, к психологам с момента трагедии обратились более 2 800 человек — близких и родственников погибших и пострадавших.

Читайте подробнее: Трагедия в Магнитогорске. К психологам обратились три тысячи человек

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС: поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена