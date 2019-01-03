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В Харькове убили двух иностранных студенток

Происшествия

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников

В Харькове убили двух иностранных студенток
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Полицейская машина

Харьков, Украина, 3 января 2019, 22:41 — REGNUM  Тела двух иностранных студенток со следами насильственной смерти обнаружены в одной из квартир украинского города Харьков. Об этом сообщает в четверг, 3 января, пресс-служба полиции Харьковской области.

«Работники полиции обнаружили тела двух женщин 20 и 22 лет без признаков жизни», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

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