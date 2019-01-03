Ростовский депутат рассказала «правду о рухнувшем здании в Новочеркасске»

Новочеркасск, Ростовская область, , 22:24 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина в своём микроблоге Instagram рассказала «всю правду о рухнувшем здании в Новочеркасске». Народная избранница находится на месте ЧП.

По её словам, обрушившаяся часть нежилого здания даже не использовалась.

«Обрушилось всего 300 из 7000 кв. м, пострадавших и погибших нет, здание вообще было закрыто и опечатано, в момент обрушения в здании никого не было, здание изначально нежилое, Сбербанк в этом здании не работает уже больше года, осталась только вывеска, боулинг находился в другом крыле здания, но перед обрушением там отключился свет, и люди покинули помещение, к газу и воде обрушившаяся часть здания не подключена», — написала Стенякина.

https://www.instagram.com/p/BsLseVEgIJ4/

ИА REGNUM напоминает, что по одной из версий, распространённой интернет-изданиями, причиной обрушения здания в Новочеркасске могла стать перепланировка офиса отделения Сбербанка, который ремонтировали год назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, часть здания обрушилась сегодня, 3 января, около 18:50. Чп произошло на улице Будённовской, 156. По информации регионального МЧС, площадь обрушения составила 60 кв.м. Решение о дальнейшей эксплуатации здания будет принято после обследования его на устойчивость.

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