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При тушении пожара в жилом доме в Москве спасли 14 человек

Происшествия

ЧП произошло в четверг, 3 января, на ул. Косинская, д. 28, к. 3

При тушении пожара в жилом доме в Москве спасли 14 человек
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные

Москва, 3 января 2019, 21:57 — REGNUM  14 человек спасли на востоке Москвы во время пожара в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столице.

ЧП произошло в четверг, 3 января, на ул. Косинская, д. 28, к. 3.

По последним данным, на лестничной площадке произошло возгорание мебели на площади 5 квадратных метров. На место ЧП моментально прибыли пожарные.

«Принятыми мерами в 18:30 мск возгорание было локализовано, — говорится в сообщении. — В 18:36 мск — ликвидировано».

Отмечается, что 14 человек, которые находились на верхних этажах, были спасены. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

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Пожары в жилых домах
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