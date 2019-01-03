При тушении пожара в жилом доме в Москве спасли 14 человек

Москва, , 21:57 — REGNUM 14 человек спасли на востоке Москвы во время пожара в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столице.

ЧП произошло в четверг, 3 января, на ул. Косинская, д. 28, к. 3.

По последним данным, на лестничной площадке произошло возгорание мебели на площади 5 квадратных метров. На место ЧП моментально прибыли пожарные.

«Принятыми мерами в 18:30 мск возгорание было локализовано, — говорится в сообщении. — В 18:36 мск — ликвидировано».

Отмечается, что 14 человек, которые находились на верхних этажах, были спасены. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

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