Акцию протеста против стройки в Раменках назвали проплаченной

Москва, , 08:00 — REGNUM Жители московского района Раменки обратились в полицию в связи с проведением акции протеста против строительства многоэтажки, сообщает Утро.ru. 30 декабря 2018 г., по данным Дни.ru, группа активистов попыталась заблокировать движение транспорта по Раменскому бульвару, опрокинуть временные ограждения вокруг строительной площадки по адресу Мичуринский проспект, 30Б, и вступили в перепалку с полицейскими.

Как заявили жители Раменок в своем обращении в полицию, участники потасовки в их районе не проживают. Кроме того, утверждают авторы заявления, активисты получали деньги у торгового центра неподалеку от станции метро «Раменки». Заявители полагают, что действия активистов могут угрожать безопасности жителей района и просят полицию принять соответствующие меры.