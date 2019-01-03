Четверг, 3 Января 2019 года
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Причиной обрушения здания в Новочеркасске могла стать перепланировка

Происшествия

На месте работают спасатели

Новочеркасск, Ростовская область, 3 января 2019, 21:41 — REGNUM  Причиной обрушения здания в Новочеркасске, в котором располагался развлекательный центр, могла стать перепланировка офиса отделения Сбербанка. Это предварительная версия случившегося.

Отделение банка на первом этаже четырехэтажного офиса год назад ремонтировали. Возможно, из-за ошибки рабочих левая часть здания и рухнула, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, в момент ЧП в здании находились посетители боулинг-клуба, их успели эвакуировать.

ИА REGNUM напоминает, что в результате обрушения четырехэтажного здания в Новочеркасске Ростовской области никто не пострадал. ЧП произошло сегодня, 3 января, на улице Будённовской, 156 около 18:50. Площадь обрушения составила 60 кв.м. Часть рухнувшего здания не эксплуатировалось, уточнили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве добавили, что состояние здания на предмет устойчивости должны проверить утром 4 января.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС: При обрушении здания в Новочеркасске никто не пострадал

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Обрушения зданий
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