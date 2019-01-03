Четверг, 3 Января 2019 года
20:50:01 МСК

МЧС: При обрушении здания в Новочеркасске никто не пострадал

Происшествия

Часть здания, где произошло обрушение, не эксплуатировалась

Новочеркасск, Ростовская область, 3 января 2019, 20:49 — REGNUM  В результате обрушения четырехэтажного здания в городе Новочеркасске Ростовской области 3 января никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, сообщение об обрушении части стены нежилого административного здания по улице Буденовской, 156, поступило в 18:50. Площадь обрушения составила 60 кв.м.

В пресс-службе ГУ МЧС подчеркнули: часть здания, где произошло обрушение, не эксплуатировалось. В результате ЧП никто не пострадал и не погиб.

Ранее сообщалось о том, что в здании располагается развлекательный центр, и в момент обрушения в помещении боулинга находились посетители.

Сейчас на месте работают оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и главного управления МЧС России по Ростовской области. Состояние здания на предмет устойчивости обещают проверить утром 4 января.

Читайте ранее в этом сюжете: В ростовском Новочеркасске обрушилось здание развлекательного центра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить