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В ростовском Новочеркасске обрушилось здание развлекательного центра

Происшествия

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

В ростовском Новочеркасске обрушилось здание развлекательного центра
Иллюстрация: 61.mchs.gov.ru
Обрушение в Новочеркасске

Новочеркасск, Ростовская область, 3 января 2019, 20:36 — REGNUM  Четырехэтажное здание, в котором располагались офисы, а также развлекательный центр, обрушилось во второй половине дня 3 января в городе Новочеркасске Ростовской области. По данным местных СМИ, обрушилась часть здания над отделением Сбербанка.

Как сообщил портал DonDay, в момент обрушения в здании находились люди — в помещении боулинг-клуба. Однако они смогли выбраться самостоятельно.

По предварительной информации управления по делам ГО и ЧС Новочеркасска, в результате происшествия пострадавших нет, сейчас на месте ЧП работают спасатели.

Отметим, что, по данным МЧС, с начала нового 2019 года на территории Ростовской области произошло 10 пожаров, погибли два человека.

Читайте развитие сюжета: МЧС: При обрушении здания в Новочеркасске никто не пострадал

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Обрушения зданий
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