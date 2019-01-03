Для пострадавших жителей Магнитогорска собрали более 19 млн рублей

Магнитогорск, Челябинская область, , 19:31 — REGNUM В Магнитогорске для жильцов, пострадавших из-за обрушения подъезда десятиэтажного дома, собрали уже более 19,3 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Деньги переводят как граждане, так и организации. Так, одно из крупных предприятий 3 января заявило о том, что направило на помощь жильцам 10 млн рублей.

По данным на 2 января сумма собранных средств превысила 7 млн рублей. Напомним, что сбор средств стартовал уже 31 декабря. Реквизиты опубликованы на официальном сайте мэрии Магнитогорска. Распределение денег осуществляет областное министерство социальных отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря один из подъездов десятиэтажки на улице Карла Маркса, 164 обрушился. Этому предшествовал взрыв. Под завалами оказались десятки людей. Шестерых удалось достать живыми. Ещё 39 жильцов погибли.