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ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака

Происшествия

В ходе воздушной операции уничтожены убежища и склады с оружием

Анкара, 3 января 2019, 19:14 — REGNUM  Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по позициям курдского ополчения на севере Ирака. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-службу министерства национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, военная операция проводилась в районах Зап, Метина, Авашин-Басьян и Гара.

«В ходе воздушной операции уничтожены убежища, склады с оружием и укрытия боевиков», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Турции признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана (РПК), представители которой сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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