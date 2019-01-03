Четверг, 3 Января 2019 года
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Один человек погиб и один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии

Происшествия

Всего в новом году в республике произошло пять дорожных аварий

Саранск, 3 января 2019, 18:50 — REGNUM  Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Чамзинском районе Мордовии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла утром 3 января на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. По предварительным данным, водитель автомобиля Лада «Калина», который двигался по направлению из Саранска в поселок Чамзинка, не рассчитал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу. Он произвел столкновение с аналогичным автомобилем, водитель которого является жителем Тольятти.

В результате ДТП житель Самарской области госпитализирован с травмами различной степени тяжести в ГБУЗ «Комсомольская МБ», другой водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данным ГИБДД республики, с начала текущего года на дорогах региона зафиксировано шесть дорожных аварий, в которых пострадали восемь человек. Два ДТП произошло в Саранске, остальные — в Зубово-Полянском, Ковылкинском и Краснослободском районах республики.

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Дорожно-транспортные происшествия
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