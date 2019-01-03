Четверг, 3 Января 2019 года
18:45:43 МСК

На Украине от кори умер 2-летний ребенок

Происшествия

В 2018 году на Украине заболели корью более 54 тыс. человек (20 204 взрослых и 34 277 детей)

Житомир, Украина, 3 января 2019, 18:45 — REGNUM  2-летний ребенок умер от кори в Житомире (Украина). Об этом сообщила заместитель главного врача Житомирской областной детской больницы Светлана Русак в интервью «Укринформу».

ЧП произошло 1 января в Житомирской областной детской больнице.

«К нам был госпитализирован 2-летний ребенок, болевший корью, с очень сложной сопутствующей патологией (пневмония), — отметила Русак. — Ребенок умер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине заболели корью более 54 тыс. человек (20 204 взрослых и 34 277 детей).

Читайте также: В 2018 году на Украине заболели корью более 54 тыс. человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Корь: вспышки заболевания и профилактика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить